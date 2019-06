Il Tempo - Manolas-Napoli, la Roma può ufficializzarlo per questioni di bilanci anche dopo il 30 giugno! E' accaduto con Rudiger e Holebas

Calciomercato Napoli - Su Calcio Napoli 24 gli ultimi aggiornamenti che riguardano la trattativa tra l'AS Roma calcio e il calcio Napoli per Manolas! Aurelio De Laurentiis attende notizie da Cristiano Giuntoli, ds del Napoli che è a Montecarlo per trattare con l'agente di Manolas, Mino Raiola per limare gli ultimi dettagli. I giallorossi hanno già l'accordo con Diawara, che sarà tra i primi delle cessioni Napoli.

Mercato Roma calcio - La cessione di Manolas al Napoli può rientrare a bilancio

Mercato Roma calcio - Nelle ultime ore si è parlato molto della questione bilanci. La Roma deve chiudere entro il 30 giugno con una plusvalenza di 45 milioni. Tra le tante cessioni, ci sarà bisogno anche di quella di Kostas Manolas, ma non per forza i giallorossi devono incassare entro oggi la cifra pattuita con il calcio Napoli. A chiarire la questione è stato Filippo Biafora de Il Tempo. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24: "Chiarimento per tutti: se Manolas-Napoli dovesse essere ufficiale tra 5 giorni non cambierà nulla per la Roma. Già in passato cessioni effettuati i primi di luglio sono state inserite nei bilanci precedenti chiusi al 30 giugno. Vedi casi Rudiger (addirittura 9 luglio) e Holebas".