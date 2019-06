Sportitalia - 500mila euro separano Manolas dal Napoli, l'agente non molla sulle richieste del giocatore: i dettagli

Calciomercato Napoli - Il Napoli cerca l'accordo con Manolas! E' questo quanto riportato dal collega di Sportitalia Alfredo Pedullà ed evidenziato da Calcio Napoli 24. Accordo con l'AS Roma per Manolas! con Diawara che andrà proprio all'As Roma calcio. Aurelio De Laurentiis ha definito gli ultimi dettagli con la Roma, ora si limano i dettagli col difensore greco. Cristiano Giuntoli e Mino Raiola sono allo stesso tavolo per risolvere tutto e definire un super affare.

Manolas-Napoli, c'è distanza ma non sono previste sorprese

Ecco quanto riportato dal sito di Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia.