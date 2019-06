Manolas-Napoli, Gazzetta: il greco è praticamente del Napoli, operazione separata da Diawara

Manolas è praticamente un calciatore del Napoli. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "Il greco è il difensore che il Napoli ha praticamente preso (con ingaggio a partire da 3,5 milioni e probabile quadriennale) per sostituire Albiol, destinato al Villarreal. È diverso dallo spagnolo ma considerato comunque adatto a giocare al fianco del senegalese. Per portarlo in azzurro il Napoli ha scelto di soddisfare per intero la richiesta della Roma di 36 milioni di euro (il valore della clausola rescissoria, più i 2,7 milioni da destinare al giocatore) inserendo nella trattativa Diawara - ma tenendo separate le operazioni dal punto di vista contabile -, pare con uno sconto per chiudere in fretta. Con la Roma è tutto praticamente definito, così a Napoli si fantastica su Manolas al fianco di Koulibaly perché i due potrebbero rappresentare un muro invalicabile per tanti attaccanti del nostro campionato"