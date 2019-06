Sky - Manolas-Napoli, Giuntoli a Montecarlo per formalizzare con Raiola: poche ore e ci sarà l'annuncio

Calciomercato Napoli - Ormai ci siamo, mancano solo le formalità e Kostas Manolas sarà un nuovo calciatore della SSC Napoli.

Ultimissime mercato SSC Napoli - Manolas in azzurro, a breve l'annuncio

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del club azzurro, ha raggiunto a Montecarlo il super procuratore Mino Raiola per limare gli ultimi dettagli della trattativa. L'operazione con la Roma si chiuderà entro poche ore. Ad annunciarlo è Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, che sul suo portale di calciomercato specifica come, entro stasera, verrà formalizzato il tutto per permettere al club capitolini di far rientrare l'affare nella stagione 2018/19 per motivi di bilancio.