Manolas-Napoli, c'è l'accordo col giocatore. Il Mattino: "La Roma vuole Mertens, Adl spinge per Diawara: Milan e Juve provano la beffa"

Ultimissime calcio Napoli - Con Albiol deciso a tornare in Spagna, il Napoli deve cercare al più presto un sostituto da affiancare a Kalidou Koulibaly. La dirigenza azzurra sembra avere già le idee molto chiare, visto che da qualche giorno ha iniziato le trattative con agenti di Kostas Manolas. Fitti appuntamenti con Mino Raiola, per mettere a posto tutti gli aspetti del contratto che il Napoli sarebbe pronto a offrire al greco che a fine stagione ha fatto capire di sentirsi alla fine del suo percorso alla Roma.

Come riporta Il Mattino:

"L'impressione è che sia Raiola che il giocatore siano disposti ad accettare di buon grado la proposta del Napoli che metterebbe sul piatto un quadriennale ricchissimo, da oltre 3 milioni di euro a stagione. Ecco perché si può tranquillamente dire che un accordo di massima tra le due parti c'è. Se con il giocatore non ci sono problemi, lo stesso non può essere detto per quanto riguarda l'intesa fra i due club. La Roma pretende i soldi della clausola (36 milioni di euro), ma è comunque disposta a ragionare su delle possibili contropartite tecniche. Il Napoli, dal canto suo, propone Diawara, la Roma non sembra interessata al giocatore e avrebbe rilanciato per inserire Mertens nello scambio anche per una questione di valutazione economica. Il Napoli non lo ha preso nemmeno in considerazione, anche perché Dries è legatissimo alla squadra e alla città. Si sta valutando anche il nome di Mario Rui.