Manolas al Napoli, Repubblica: Annuncio ufficiale entro 24 ore! Colpo magistrale di ADL, l'As Roma si piega alle sue condizioni

Calciomercato Napoli, secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Repubblica manca solo l’annuncio ufficiale, atteso peraltro in tempi ormai strettissimi: al massimo entro 24 ore. Il secondo rinforzo del nuovo Napoli sarà Kostas Manolas, il forte difensore greco che dovrà raccogliere nella squadra di Ancelotti la pesante eredità di Raoul Albiol: a sua volta a un passo dalla firma con il Villarreal, dopo aver già superato nei giorni scorsi le visite mediche.

Mercato Napoli, reazione ADL dopo l'addio di Albiol

Repubblica sottolinea come club azzurro abbia reagito all’inattesa, amara e dolorosa partenza del leader spagnolo mettendo rapidamente a segno un colpo magistrale: sia per il valore indiscutibile del giocatore, 28 anni, titolare anche della sua Nazionale. sia per le modalità di una trattativa in cui la Roma è stata costretta alla fine ad accettare le condizioni imposte da Aurelio De Laurentiis.

Kostas Manolas al Napoli, manca solo l'annuncio ufficiale

Scambio Manolas-Diawara tra Ssc Napoli e As Roma

Nell’operazione è stato infatti inserito pure il centrocampista Amadou Diawara, il cui cartellino è stato valutato 18 milioni (più 2 di bonus). La metà dei 36 milioni che la società giallorossa (costretta a far cassa prima della chiusura del bilancio al 30 giugno dal fair play finanziario) incasserà per l’addio del suo "centrale". Il Napoli è stato bravo a trovare con l’aiuto determinante di Raiola l’accordo economico con Manolas (contratto di 5 anni da 3.5 milioni) e poi ha messo con le spalle al muro la Roma: a cui il difensore ha comunicato che non avrebbe preso in considerazione altre offerte. Il club azzurro ha avuto dunque la possibilità di condurre la trattativa da una posizione di forza, fino alla imminente conclusione positiva anticipata ieri da De Laurentiis. « Le grandi squadre nascono di solito da una grande difesa e da un gran centrocampo. Manolas e Koulibaly potrebbero essere una coppia super, come ne abbiamo avute tante in passato», ha infatti confermato da Roma il presidente, al termine di un evento a cui è intervenuto alla Camera dei Deputati. Per i tifosi è un messaggio doppiamente gradito, per l’annuncio del nuovo acquisto ( il secondo, dopo il terzino Di Lorenzo) e l’implicita conferma di Koulibaly.