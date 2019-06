Napoli-Manolas, CdM: siamo ai dettagli, la prossima settimana si può chiudere

Calcio mercato Napoli, l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive sul'affare in entrata per il greco Kostas Manolas

"Il mercato è lungo, gli scenari possono cambiare, poi c’è il presente che per il Napoli porta soprattutto a Kostas Manolas. L’intesa con il difensore della Roma è ai dettagli, l’ingaggio di 3,5 milioni di euro più bonus è un’ottima base, la settimana prossima si potrebbe chiudere a circa 30 milioni che al club giallorosso servono entro il 30 giugno per gli impegni del fair play finanziario. La Roma spera nell’inserimento di qualche club disposto a pagare l’intera clausola ma il Napoli per il momento è l’unica società in corsa"