Manolas-Diawara, CdM: è partita la macchina della burocrazia, ecco quando è previsto l'annuncio ufficiale

Il Corriere del Mezzogiorno scrive sul doppio affare Manolas-Diawara: "Oggi potrebbe iniziare anche a muoversi la macchina formale, l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare ad inizio della prossima settimana. Il Napoli paga la clausola di 36 milioni per Manolas, di cui 34 vanno nelle casse della Roma e 2 spettano al calciatore che si sta allenando in Grecia, su Diawara i due club hanno condiviso una valutazione di 18 milioni più 2 di bonus. Manolas firmerà un quinquennale ad un ingaggio di 4 milioni a stagione più bonus, da definire l’intesa tra la Roma e Diawara, che ha impressionato Fonseca in Champions League nelle due sfide tra Napoli e Shakhtar Donetsk che Diawara affrontò da titolare"