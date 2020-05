Manchester United su Koulibaly, Cronache di Napoli: ADL non lo venderà per meno di 90mln

Calciomercato Napoli - L' interessamento del Manchester United per il difensore centrale senegalese del Napoli Kalidou Koulibaly è noto da tempo ma i contatti vanno avanti a strappi, come racconta Cronache di Napoli:

“Il Napoli non venderà Koulibaly per meno di 90 milioni e in Inghilterra giurano che i Red Devils abbiano offerto meno al Napoli in commissioni di trasferimento e anche meno allo stesso Koulibaly rispetto al Newcastle. Il Manchester United avrebbe valutato i pro e i contro: Koulibaly compirà 29 anni quest'estate, ma lo United lo considera un calciatore importante nel suo progetto”