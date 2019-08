Malcuit via? CorSport: sono giunte strane domande dalla Francia, rischia di entrare in un ballottaggio

Novità in arrivo nel calciomercato Napoli in uscita? L'ultima settimana di mercato potrebbe riservare alcune sorprese per i tifosi azzurri, o quantomeno sembra essercene la possibilità. L'edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio al mercato in uscita della squadra azzurra, vi proponiamo uno stralcio dell'analisi.

Hysaj resta, Malcuit va via?