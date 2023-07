Notizie Napoli calcio. Prosegue la ricerca del Napoli per rimpiazzare Kim Min-jae, ormai approdato al Bayern Monaco con tanto di presentazione ufficiale e conferenza stampa.

Lukeba nel mirino del Napoli

Come riportato dai colleghi di Canale 21, ci sarebbe un nuovo nome per la difesa partenopea: si tratta di Castello Lukeba, difensore centrale del Lione. Il calciatore francese è un classe 2002 ed in questa stagione ha disputato 34 partite in Ligue 1, siglando anche due reti.