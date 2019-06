TV Luna - Il Napoli non ha mai pensato a Lukaku, fuori portata per il club: si lavora su altre piste

Notizie calcio Napoli - Carlo Alvino, giornalista di TV Luna e di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato la notizia di Gazzetta dello Sport, riguardo un possibile contatto tra Napoli e Manchester United per Romelu Lukaku. L'attaccante del Manchester Utd è in uscita dalla Premier e l'Inter sembra la squadra favorita dall'arrivo di Antonio Conte a Milano.

Questo il tweet sul proprio profilo ufficiale di Twitter ha pubblicato il seguente messaggio:

"Visto che siete già in tanti a chiedermelo vi dico che il Napoli non ha mai pensato a Lukaku. E nemmeno mai ci penserà. Assolutamente fuori portata per il club decreto o non decreto. Fantacalcio?Fantamercato? Fate voi. Si lavora su altro e ci sarà bisogno di tempo per chiudere..."