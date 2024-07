Lukaku-Napoli, KKN: il belga vuole solo gli azzurri e Conte! Trattativa che si può sbloccare in un caso

Calciomercato Napoli - Valter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal.

De Maggio ha riportato alcuni aggiornamenti sulla trattativa Lukaku-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Ha detto no all’Arabia, lui aspetta che Osimhen vada via perchè Lukaku vuole solo il Napoli ed Antonio Conte. Sono come i promessi sposi e se dovessero esserci le condizioni giuste, magari con un prestito oneroso con diritto di riscatto, la situazione potrebbe evolversi in positivo. Prima richiesta 44 milioni di euro, ma il Napoli al massimo tratterebbe”