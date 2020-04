Luis Suarez-Napoli, affare difficile! Il Watford chiede 50 mln, ma il suo futuro è vicino alla Serie A [ESCLUSIVA]

Calciomercato - Uno dei nomi accostato al Napoli negli ultimi giorni, è quello di Luis Suarez, attaccante del Real Saragozza autore di 17 gol in 30 presenze stagionali nella Segunda Division spagnola. Il colombiano è attualmente in prestito agli spagnoli ma di proprietà del Watford, squadra in cui è cresciuto. Il suo rendimento ha attirato l'occhio attento di Cristiano Giuntoli ma anche di molte altre squadre europee. Il suo futuro potrebbe essere in Serie A.

Calciomercato Napoli: per Luis Suarez il Watford chiede 50 milioni

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di CalcioNapoli24, chiunque abbia chiesto informazioni sul ragazzo al patron Pozzo, ha ricevuto la richiesta di 50 milioni per il cartellino dell'attaccante, cifra che al momento nessuno ha solo pensato di prendere in considerazione e intavolare una trattativa.

Una richiesta che, gli stessi proprietari sono coscienti sia fuori mercato, proprio perché hanno già un programma predefinito per il futuro del loro gioiello. La prossima stagione, infatti, Luis Suarez potrebbe vestire in tutta probabilità la maglia di un club italiano, ma sarebbe quella dell'Udinese, altro squadra di proprietà della famiglia Pozzo.

Al momento il piano sarebbe quello di riportare il giovane in Inghilterra per poi girarlo all'altro club di famiglia in Friuli, in modo da poter valorizzare ulteriormente il ragazzo in un campionato di prima divisione e ottenere in futuro un'esosa plusvalenza. Sul ragazzo, comunque, continuerà il pressing, oltre che del Napoli, anche di Lazio, Valencia e Atletico Madrid, che potrebbero con un colpo di coda convincere il Watford a cedere il ragazzo.

