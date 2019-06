Gazzetta - Partita doppia con la Roma, il Napoli prende informazioni su Luca Pellegrini!

Calcio Mercato Napoli - Sta andando formandosi un vero e proprio asse tra Napoli e Roma. Le due società, infatti, già da qualche tempo stanno parlando del passaggio di Kostas Manolas, con Amadou Diawara che eventualmente potrebbe fare il percorso inverso.

Secondo quanto riportato dall'edizione online della Gazzetta dello Sport, che conferma quanto riportato ieri sera da CalcioNapoli24 (Napoli a caccia del sostituto di Mario Rui: puntato Luca Pellegrini ), il Napoli avrebbe preso informazioni anche su Luca Pellegrini. Terzino sinistro che fa parte della scuderia di Mino Raiola e negli ultimi sei mesi della passata stagione è stato a Cagliari. Al momento,però, non c'è fretta, soprattutto considerando che prima di intervenire concretamente gli azzurri devono cedere Mario Rui. A proposito del mediano guineano, ci sono delle novità da registrare.

Mercato Napoli, Diawara alla Roma sì ma in un'altra trattativa

Sempre secondo quanto raccolto dalla Gazzetta, la Roma sarebbe interessata a Diawara ma non c'è l'accordo sulla valutazione del calciatore. Per di più, le operazioni per la Roma devono essere differite. Nel senso che le entrate devono essere registrate entro giugno, e le uscite sulla prossima gestione. Per quanto riguarda Manolas, invece, i giallorossi continuano a far muro ed a chiedere il pagamento dell'intera clausola rescissoria da 36 milioni di euro.