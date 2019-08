Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Calcionapoli24. Ecco quanto affermato ai nostri microfoni:

"Il tweet di De Laurentiis è atteso per la prossima settimana. Non prima. Vanno esaminati i contratti dei vari sponsor del messicano. Ripartite le nuove quote dei diritti di immagine. Il Monaco ha provato a far saltare tutto durante la trattativa ma Lozano si è promesso al Napoli".