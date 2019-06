Lozano-Napoli, c’è l’accordo! Sky: "Offerti 50 mln al PSV e 4,5 al messicano. Passi in avanti, unico ostacolo i diritti d’immagine"

Ultimissime calcio Napoli - Accordo con il PSV e Lozano! Gianluca Di Marzo, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti le ultime notizie sul calcio Napoli a “Speciale Calciomercato”, trasmissione in onda su Sky Sport 1. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Passi avanti fatti dal Napoli per Lozano. 50 milioni di euro bonus compresi al PSV, c'è l'ok del giocatore che adesso si è convinto e ha accettato la destinazione. 4,5 milioni al giocatore, unico nodo ora i diritti d'immagine. Lozano ha dei contratti legati ai diritti d'immagine molto elevati, percepirà 4 milioni di euro nei prossimi anni, il Napoli pretende per se i diritti d'immagine e i legali delle parti trattano per trovare l'intesa definitiva".