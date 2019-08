Lozano, la moglie: "Bloccare il trasferimento perchè non mi piace Napoli? Non prendo io queste decisioni". Poi la dedica: "Ti seguirò dovunque"

Il mercato del Napoli si fa anche sui social, a quanto pare. Perchè nelle ultime ore si sono sparse tante voci su un possibile parere negativo posto dalla moglie dell'attaccante messicano Hirving Lozano all'arrivo al Napoli.

Ana Opp, moglie dell'attaccante del PSV Eindhoven, ha voluto rispondere sui social, proprio su questo argomento, ad un tifoso che le ha chiesto se davvero non le piacesse la città di Napoli, e quindi se fosse lei a bloccare la trattativa col club azzurro.

La risposta di Ana Opp (su Instagram usa il nickname di raniazul):

"Come puoi immaginare non sono io a prendere queste decisioni"

La moglie di Lozano ha poi pubblicato uno post con la seguente didascalia:

"Come fatto finora, seguirò i tuoi passi in ogni posto in cui vai, in ogni angolo, in ogni strada. Perché la mia felicità e la mia fiducia si trovano al tuo fianco. Così fino alla fine del mondo"