Repubblica - Superati gli ostacoli per Lozano, la famiglia felice di seguirlo a Napoli! ADL spera anche in James Rodriguez

Calciomercato Napoli - Nel mirino dei desideri calcistici di Carlo Ancelotti c’è sempre stato, ma adesso è tornato prepotentemente nel radar. Come riporta Repubblica, il Napoli ha deciso di accelerare per Hirving Lozano: l’attaccante messicano ha le qualità per accendere il San Paolo.

Velocità, dribbling e una capacità realizzativa di alto livello: 21 i gol realizzati nella scorsa stagione conditi da 12 assist. Si esalta da esterno offensivo (destra e sinistra), ma nel Napoli potrebbe agire pure da attaccante centrale, un’idea che intriga molto Ancelotti, qualora l’affare dovesse concludersi. A Miami, dove gli azzurri hanno affrontato ieri notte il Barcellona nella prima amichevole contro i blaugrana, non si parla d’altro.

Carletto ha tagliato corto: « Non sono qui per commentare il mercato, mi concentro soltanto sul calcio giocato » . Ci ha pensato allora l’ex star della Nfl, Chad Ochocinco Johnson, ad infiammare la vigilia. « Ti aspettiamo » , ha scritto su twitter, mentre è in posa con Dries Mertens.

E Lozano ha gradito con un like alimentando la suggestione di un fronte molto caldo. Dal Messico non hanno dubbi: Lozano ha scelto il Napoli e sono stati superati pure i problemi relativi ai diritti d’immagine, vero ostacolo alla conclusione della trattativa.

Il club azzurro predica calma, ma sta lavorando in forcing per evitare sorprese dell’ultim’ora.

Il Psg potrebbe diventare rivale molto pericoloso, se riuscisse a risolvere la matassa Neymar in rottura prolungata con il club parigino e desideroso di partire. Lozano è volato in Norvegia: stasera il Psv affronterà l’Fk Haugesund in Europa League e naturalmente non ha fatto commenti sul suo futuro.

Il Napoli lo stuzzica molto, così come la possibilità di esibirsi al San Paolo. La sua famiglia è pronta a sostenerlo nella scelta: la moglie ha già chiarito di non avere nulla contro Napoli. I prossimi giorni saranno decisivi ma il diesse Giuntoli non ha mollato neanche la pista Everton che al momento è un’alternativa. Il talento del Gremio è reduce da una grande Coppa America, vinta da protagonista con il Brasile.

Lozano resta in pole position e De Laurentiis spera sempre di completare l’accoppiata con James Rodriguez, ormai ai margini nel Real Madrid. Zinedine Zidane non lo considera e non l’ha convocato neanche per l’amichevole in Austria con il Salisburgo: segnale chiaro di una rottura prolungata. Una soluzione è necessaria e il Napoli intende approfittarne strappando il prestito a Florentino Perez.