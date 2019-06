Lozano-Napoli, Il Mattino: pronto un rilancio fino a 40mln! In contemporanea operazione di peso in uscita

Ultimissime calciomercato - L'edizione odierna de Il Mattino ritaglia ampio spazio al calciomercato, e parla di un nuovo rilancio del Napoli per Hirving Lozano.

Pronto un rilancio per Lozano: il Psv punta a capitalizzare il massimo dalla cessione dell'attaccante messicano e il Napoli fino a 40 milioni è pronto a spingersi.

Discorso già avviato con il suo agente Raiola per un accordo di 5 anni intorno ai due milioni e mezzo a stagione.

Il club azzurro per piazzare un affondo importante in entrata prova in contemporanea a piazzare qualche operazione di peso in uscita.

In tal senso il nome forte è quello di Simone Verdi che piace a Torino e Atalanta, una di quelle cessioni importanti in termini di entrata economica, anche se fino ad adesso ci sono stati dei semplici contatti e non è ancora partita una vera e propria trattativa.

Sarebbe un cambio ruolo per ruolo, anche se le caratteristiche dei due attaccanti seguiti dal Napoli sono diverse.