Lozano-Napoli, Gazzetta: Giuntoli tratta, da Ancelotti è arrivata una richiesta precisa

ULTIMISSIME CALCIO NAPOLI - L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti è in Canada, dove risiede. Da lì, come racconta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si terrà in stretto contatto con il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli per seguire l’evolversi del mercato.

"Il diesse sta trattando l'attaccante messicano del PSV Eindhoven Hirving Lozano che, al momento, pare il profilo più indicato per soddisfare la richiesta di Ancelotti che vuole una punta che sappia attaccare la profondità. Ci sono buone possibilità che si possa concludere per il centrocampista argentino Agustin Almendra del Boca Juniors e per l'esterno offensivo argentino Rodrigo De Paul dell’Udinese"