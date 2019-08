Lozano-Napoli, CdS: C'è il sì di Chucky, pronto un quinquennale da top player! Summit decisivo Giuntoli-Raiola

Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport ci sono importanti novità sul fronte legato a Hirving Lozano.

Lozano-Napoli, ingaggio e ostacolo diritti d'immagine

Il calciatore ha detto già da tempo sì agli azzurri. Giuntoli e Raiola si sentono quotidianamente per cercare di trovare un accordo di un affare che tra cartellino ed ingaggio sfiorerà i cento milioni. L'asperità più grossa è quella legata ai diritti d'immagine. Lozano, tra gli altri sponsor, ha sottoscritto un contratto con una nota marca d'abbigliamento fino al 2027. La risoluzione di questo accordo comporterebbe una penale salatissima da pagare. Sulle cifre dell'operazione sono tutti d'accordo: 42 milioni della clausola al PSV e per il calciatore un ingaggio da 4 milioni netti a stagione per i prossimi cinque anni. In questo weekend sono previsti nuovi contatti tra l'agente del messicano ed il Napoli.