Kiss Kiss - Lozano atteso in città, non passerà per Castel Volturno: poi viaggio in Olanda per questioni burocratiche

Ultimissime calcio Napoli - C'è tanta attesa e curiosità nei tifosi del Napoli di abbracciare quello che di fatto è il quarto acquisto di questa sessione di mercato per gli azzurri, vale a dire Hirving Lozano. Il messicano ormai ex PSV nella giornata di ieri ha svolto le visite mediche in quel di Roma, a Villa Stuart, ed ora si attende solo il tweet del presidente napoletano Aurelio De Laurentiis per poterlo considerare a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Napoli.

Lozano arriva a Napoli

L'ala di piede destro, adesso, sta per arrivare all'ombra del Vesuvio ed a riportare le ultime novità a tal proposito è Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, l'emittente radiofonica ufficiale del club partenopeo. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: