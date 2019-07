Lozano-Napoli, il PSV chiede l'intera clausola rescissoria: cifre e dettagli [ESCLUSIVA]

Calcio mercato Napoli - Cristiano Giuntoli non si ferma e studia tutte le piste a disposizione per affondare il colpo decisivo. Le discussioni per con Mino Raiola per Hirving Lozano non si sono mai interrotte, anche se l'eliminazione dalla Champions League da parte del PSV aiuta e non poco sulla cessione dell'attaccante messicano.

Mercato Napoli - Lozano nel mirino

Su Lozano però emerge un aspetto inedito finora: sul cartellino c'è una clausola rescissoria da 35 milioni maggiorata di una percentuale fissa da dare al Pachuca, squadra che ha ceduto Lozano alla squadra olandese. La cifra, compresa di clausola ed oneri, sarebbe vicina ai 42 milioni. Il Napoli è pronto dunque a fiondarsi nuovamente sul "El Chucky".

RIPRODUZIONE RISERVATA