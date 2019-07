Lozano-Napoli, c'è il ritorno di fiamma. Il Mattino: "Nodo diritti d'immagine e nessuna fretta. ADL è convinto di essere già vicino alla Juve"

Calciomercato. Il vero uomo per l'attacco di Ancelotti è Lozano. Nel senso che Icardi - che pure manda segnali di fumo significativi - imporrebbe (quasi) la cessione di Milik perché l'argentino e il polacco difficilmente potrebbero convivere là davanti. Uno scambio con l'Inter? Al momento non è ancora neppure una opzione. Pepé costa troppo e c'è troppa concorrenza che alza, soprattutto, il suo stipendio.

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino:

"Quindi si torna al punto di partenza ovvero Lozano. Il punto è che con Raiola qualcosa è andato storto al momento dell'ingaggio di Manolas: Raiola non è riuscito a tenere per sé i diritti di immagine del calciatore, piegandosi ancora a De Laurentiis (dopo averlo fatto quando ha bussato alla porta per il rinnovo di Insigne) dovendo accontentarsi di una vittoria di Pirro. Manolas ha una serie di hotel a Naxos e solo in relazione a questa attività potrà spendere il suo nome. Ma solo in Grecia. Una resa di Raiola che però complica l'affare Lozano il cui destino è tutto nelle mani dell'italo-olandese. In questo scenario, insomma, a Dimaro si inseguono gli incontri ma senza particolare frenesia: De Laurentiis è convinto che, così com'è, il Napoli è vicino alla Juventus. Ed è pronto a fare operazioni in entrata solo se ne vale la pena. E poiché da qui al 2 settembre c'è un tempo cosmico (perché 40 giorni nel mercato sono una era geologica) non è escluso che qualche porta possa aprirsi all'improvviso".