Lozano al Napoli, Cronache: "De Laurentiis ha intenzione di chiedere uno sconto al PSV, proverà a convincere Raiola"

CALCIOMERCATO NAPOLI - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha intenzione di chiedere al Psv uno sconto per Hirving Lozano. Lo annuncia l'edizione odierna di Cronache di Napoli, della cui analisi vi proponiamo un breve stralcio.

"Nelle ultime settimane il Psv ha alzato le pretese a 50 milioni, al momento non c’è alcun club disposto a spendere così tanti soldi. Gli olandesi saranno costretti ad abbassare le pretese: una buona notizia per Ancelotti, che ha messo Lozano in cima alla lista della spesa. Piste come De Paul e Ilicic rappresentano delle alternative. De Laurentiis proverà a convincere Raiola - che ha avuto chiamate anche da altri club, tra cui lo United - e il Psv che bisogna chiudere al massimo a 40 milioni"