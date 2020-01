Lobotka-Napoli, Sky: il Celta ha già trovato il sostituto, domani può essere la giornata decisiva per chiudere

Ultime notizie mercato Napoli - Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale dedicato al mercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Per Demme 2 milioni di stipendio più 500mila euro di bonus. Si sta sbloccando l'operazione per Lobotka dal momento che il Napoli ha alzato a 21 milioni la sua offerta. Questa cifra potrebbe convincere a cedere il calciatore il Celta Vigo che nel frattempo ha già individuato il sostituto. Domani può essere la giornata definitiva anche per la chiusura di Lobotka al Napoli".