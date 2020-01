Lobotka-Napoli, Il Mattino - Doccia fredda, il Celta non concede sconti: ADL potrebbe cambiare obiettivo

CALCIOMERCATO NAPOLI - L'edizione odierna de Il Mattino ritaglia ampio spazio al calciomercato, in particolare si concentra sugli sviluppi della trattativa calda del momento, ovvero quella col Celta per Lobotka. Dal quotidiano si legge:

La giornata di ieri non è stata positiva, anzi ha registrato una piccola doccia fredda nella trattativa che è entrata nel vivo la vigilia di Natale. Gli agenti dello slovacco, in missione in Spagna, hanno provato a strappare l’ok a Carlos Mouriño, presidente del club galiziano, all’offerta napoletana di 18 milioni più bonus.

Ma il Celta resta fermo sulla propria richiesta iniziale: 22 milioni di euro. E fa sapere di non voler concedere sconti. Il Napoli è visibilmente seccato: perché Pawel Zimonczyk e Branislav Jasurek, gli agenti dello slovacco, hanno sempre fatto intendere che a 18 milioni l’affare si sarebbe concluso. Il Napoli, quindi, dovrebbe alzare l’offerta.

Ma ci si trova davanti a un investimento importante in un momento di grande incertezza. In ogni caso, l’intesa con Lobotka è totale: contratto fino al giugno 2024 a circa 2 milioni di euro all’anno. Di certo, De Laurentiis non intende perdere troppo tempo. Se non arriverà il sì del Celta entro due o tre giorni, cambierà obiettivo. Ma la volontà di Lobotka è chiara.