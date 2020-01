Lobotka-Napoli, fase di stallo! Il Mattino: slovacco infastidito, il Celta ha trovato il sostituto ma chiede 20 mln

Calciomercato Napoli, secondo l'edizione odierna de Il Mattino lo slovacco resta la prima scelta per il centrocampo della Ssc Napoli anche se nella giornata di ieri non si è registrata alcuna accelerata da parte del club azzurro che resta fermo sulla propria posizione: 18 milioni di euro, ultima offerta. Il Celta è lì che aspetta si arrivi a 20, con un Lobotka sempre più infastidito visto che ha anche saltato l’ultima gara di Liga contro l’Osasuna perché mentalmente distratto dalle voci di mercato.

Al momento, però, lo scoglio da superare è quello del Celta che non molla sulle pretese economiche fino a quando non avrà trovato il sostituto dello slovacco. L’indiziato a prenderne in posto nel cuore del centrocampo degli spagnoli è Nzonzì, campione del Mondo con la Francia nel 2018 e con un passato non troppo remoto in serie A con la Roma (l’alternativa è Serì del Galatasaray). Al momento, però, il giocatore ancora non ha ancora dato la sua disponibilità al trasferimento e per questo è in stallo anche la trattativa tra Napoli e Celta per Lobotka.