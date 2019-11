Lobotka-Napoli, CorSport: può essere finalmente la volta buona per gennaio. Operazione possibile a due condizioni, la situazione

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport torna a parlare di Lobotka in orbita Napoli. Il centrocampista slovacco è stato sempre accostato agli azzurri nell'ultimo anno e mezzo, salvo poi essere sempre mollato per altri obiettivi. Per il quotidiano, invece, a gennaio potrebbe esserci il rilancio decisivo.

"Lo slovacco del Celta Vigo invece è l’idea di Ancelotti per ridare animo a un centrocampo in difficoltà. Non è la prima volta che il nome di Lobotka viene fuori per il Napoli, ma questa può essere quella buona. Soprattutto se gli azzurri passeranno il turno in Champions e rimetteranno in campionato la barca in linea di galleggiamento. Ha una clausola rescissoria di 50 milioni, ma il costo può essere inferiore"