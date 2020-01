Lobotka-Napoli, CorSport: l’ottimismo avanza, la cifra da pagare al Celta Vigo è stata trovata

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta le ultime notizie sulla trattativa di mercato che potrebbe portare Stanislav Lobotka dal Celta Vigo al Napoli.

“La cifra è fatta, ok il prezzo è giusto, ventuno milioni di euro più quattro di bonus, ma è sulle modalità di pagamento, sulla dilazione, che Celta e Napoli sono ancora a discutere e lo faranno fin quando non si troveranno a un incrocio: e a quel punto, o la precedenza all'uno o all’altro o lo scontro frontale, perché così succede. Però l’ottimismo avanza meravigliosamente: dodici milioni per avere Demme e altri ventuno per Lobotka fanno (bonus esclusi) trentatré milioni, un primato indiscutibile di spesa in una fase della stagione che non piace a nessuno, men che meno a De Laurentiis, ma ch’è stata sfruttata per rivoltare la propria idea iniziale di calcio e rifugiarsi adesso nel 4-3-3”