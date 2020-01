Lobotka-Napoli, CorSport: gli azzurri vogliono saldare le distanze con il Celta, c'è ancora ottimismo

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sull'affare Lobotka: "Ha la precedenza, ci sono contatti che resistono e reggono e il Celta Vigo ha anche spiegato che non esiste temporeggiamento strategico: la partenza dello slovacco costringe a individuare un sostituto, qualcuno a cui affidare le chiavi del progetto-salvezza, che altrimenti diventerebbe un pericolo preoccupante. Ma esiste una volontà comunque di avvicinarsi, di saldare quella differenza di due milioni di euro che non rappresenta una preoccupazione rilevante, in qualche modo si farà, e poi si procederà a rendere ufficiale un trasferimento che nei fatti viene ritenuto, ottimisticamente, nell’aria. Perché Lobotka, adesso, è il pensiero fisso, di Gattuso e anche di Giuntoli, l’unguento per alleviare le ferite, il catalizzatore d’un calcio ch’è sbiadito, anzi depotenziato, all’interno di un sistema (il 4-3-3) che ha bisogno di riferimenti, dunque di certezza".