Cm.com - Lobotka si avvicina al Napoli, migliorata l'offerta azzurra: Gattuso confida di averlo contro la Lazio

Calciomercato Napoli. La trattativa per Stanislav Lobotka potrebbe essere arrivata ad un punto di svolta: le parti continuano a trattare per limare la differenza economica che resta tra domanda e offerta.

Come riportato da Daniele Longo di Calciomercato.com, il regista slovacco sarebbe sempre più vicino all'approdo all'ombra del Vesuvio:

"Gli ultimi contatti per limare la leggera distanza tra l'offerta del club di De Laurentiis e la richiesta della società galiziana hanno prodotto un ulteriore avvicinamento: la proposta degli azzurri è stata migliorata e, bonus compresi, ha toccato quota 20 milioni di euro, a fronte di un ultimo rilancio del presidente degli spagnoli Carlos Mouriño di 21-22.

Il giocatore e il suo entourage stanno spingendo per una rapida conclusione della trattativa, forti dell'accordo per un quinquennale a 2 milioni netti a stagione col Napoli e col passare delle ore aumentano le sensazioni positive sulla buona riuscita dell'affare. Gennaro Gattuso è tenuto costantemente aggiornato dal direttore sportivo Giuntoli e confida di avere il calciatore slovacco a disposizione per la partita contro la Lazio del prossimo 11 gennaio".