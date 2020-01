Mundo Deportivo - Giuntoli in Spagna nelle prossime ore, si chiude per Lobotka! I dettagli

Calciomercato Napoli - Stanislav Lobotka potrebbe vivere le sue ultime ore da calciatore del CeltaVigo, lo afferma l'edizione online del Mundo Deportivo.

Lobotka

Lobotka-Napoli, pronto l'affondo decisivo?

Secondo il Mundo Deportivo il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, volerà in Spagna nelle prossime ore per chiudere l'acquisto, il primo dell'era Gattuso in azzurro. Sebbene il Celta fosse riluttante a lasciar partire il centrocampista slovacco per meno di 30 milioni di euro, l'operazione dovrebbe essere definita con la seguente formula: