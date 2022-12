ULTIM'ORA SKY - Lobotka ha firmato il rinnovo col Napoli, contratto a vita! I dettagli

Calciomercato Napoli - Stanislav Lobotka ha firmato il rinnovo ci contratto con il Napoli! Finalmente è arrivata la notizia tanto attesa in merito al centrocampista slovacco classe 1994. A divulgare l'informazione relativa alla firma sul contratto da parte di Stanislav Lobotka con il Napoli, è stata la redazione di Sky Sport con Gianluca Di Marzio:

"Stanislav Lobotka ha firmato il rinnovo di contratto con il Napoli. L'accordo era già stato raggiunto nei mesi scorsi, ora la trattativa è giunta a conclusione. Nei giorni prima di Natale il centrocampista classe 1994 ha siglato l'affare.

Lobotka prolunga quindi fino al 2027, con opzione per un ulteriore anno (2028). Sarà del Napoli fino ai 34 anni, una sorta di contratto a vita. L'ufficialità non è ancora arrivata per una questione burocratica ancora da sistemare, ma è comunque attesa per la prima parte di gennaio.

Stanislav Lobotka

Arrivato in Campania due anni fa, a gennaio del 2020, Stanley Lobotka ha giocato 86 partite con la maglia del Napoli, segnando anche due gol. 67 le presenze in Serie A, 5 in Coppa Italia e 14 tra Champions e Europa League.

Nell'ultima stagione si sta rivelando sempre più fondamentale e determinante per il gioco di Spalletti. Da qui la forte volontà forte del club di rinnovargli il contratto. E così il centrocampista slovacco ha prolungato. A vita".