Lo Celso-Napoli: spunta la formula dell'affare ma occhio alla concorrenza

Napoli interessato a Lo Celso? Il calciatore è certamente nella lista di gradimento di Cristiano Giuntoli ma a quanto pare non è in cima. Lo scrive calciomercato.it:

"Lo Celso è fuori dal progetto del manager del Tottenham, Antonio Conte, ed è dunque un nome molto appetibile sul mercato. Reduce da una stagione in prestito al Villarreal, Lo Celso sarebbe il benvenuto al ‘Submarino Amarillo’ per un’altra stagione e il pressing è costante. Ma, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, allo stato attuale non c’è una squadra in pole position rispetto ad un’altra. Quindi, il Napoli ha le stesse possibilità degli altri club interessati di accaparrarsi le prestazioni del calciatore.

Inoltre, lo scorrere del tempo apre maggiormente le porte alla possibilità di portare a termine questa operazione in prestito con diritto/obbligo di riscatto per una cifra totale che si dovrà avvicinare ai 20 milioni di euro. Tutto, chiaramente, dipenderà da quello che succederà sul mercato in uscita, con Luciano Spalletti spettatore molto interessato".