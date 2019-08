Llorente-Napoli, Tuttosport: è stato Ancelotti a caldeggiare il suo arrivo, ecco quando potrebbe esordire

Calciomercato Napoli - Sulle pagine di Tuttosport, il collega Raffaele Auriemma ha fatto il punto della situazione in merito all'ultimo acquisto Fernando Llorente da parte del Napoli:

"Ancelotti ne ha caldeggiato l’arrivo per la sua lunga esperienza internazionale e perché dotato di caratteristiche differenti rispetto agli altri attaccanti in rosa, anche se non è mai stato un bomber, ma ha segnato (o ha fatto segnare) gol importanti e pesanti. Ieri sera, appena atterrato a Fiumicino, Llorente ha provato a dribblare le domande dei giornalisti, ma poi con una sciarpa azzurra al collo si è lasciato andare: «Sono molto felice di tornare in Italia, ma è presto per parlare: lo farò quando tutto verrà fatto». Sarà disponibile dopo la sosta delle nazionali, per la gara contro la Sampdoria, che sarà la prima stagionale del Napoli al San Paolo".