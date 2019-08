Sky - Llorente-Napoli, in serata nuovo incontro per gli ultimi dettagli: la situazione

Calciomercato Napoli - Si avvicina al Napoli l'acquisto di Fernando Llorente, che, ormai è risaputo, rappresenta il piano B del club di De Laurnetiis all'acquisto, ormai quasi tramontato, di Mauro Icardi. Per questo motivo, la stretta finale sta arrivando per chiudere e limare i dettagli sul contratto per l'attaccante svincolatosi dal Tottenham.

E questa sera ci sarà l'incontro fra gli agenti e la SSC Napoli, in programma già da un po'. Il sito di Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato Sky, scrive sull'affare Llorente:

"Proprio il Napoli non molla Llorente e dopo un incontro di oggi, vedrà domani sera gli agenti, per discutere nel dettaglio il contratto, in attesa di conoscere il futuro di Icardi. L'agente di Hysaj ha trovato l'intesa con il Valencia: si tratta ora col Napoli per raggiungere l'accordo anche con il club azzurro sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di presenze e obiettivi di squadra (come la qualificazione in Champions)"