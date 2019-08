Llorente-Napoli, Il Mattino: discorso ampiamente avviato, può arrivare anche dopo la chiusura del calciomercato

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino scrive sulla trattativa tra Napoli e lo svincolato Fernando Llorente:

"Con il centravanti spagnolo il discorso è ampiamente avviato, ragionamento approfondito dal direttore sportivo Giuntoli con il suo fratello-agente sulle basi di un biennale da 2.5 milioni a stagione. Previsti nuovi contatti tra le parti che sono in continuo aggiornamento, Llorente è uno svincolato quindi per lui non vige l'obbligo di dover chiudere a tutti i costi la trattativa entro lunedì sera, giorno di chiusura del calciomercato in Italia. L'ex attaccante del Tottenham è da considerare in pugno ma il Napoli non ha fretta anche perché le risposte dei tre attaccanti azzurri Callejon, Mertens e Insigne a Firenze sono state molto positive".