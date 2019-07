Lite Mertens-Kat in Belgio: "Sei un egoista, pensi solo a te stesso!". La moglie vorrebbe lasciare Napoli [VIDEO]

Lite Mertens con la moglie Kat in Belgio. Lo riferiscono da hln.be, uno dei maggiori portali di informazione locali. Secondo quanto riferiscono i passanti la lite sarebbe stata anche molto accesa e la moglie Kat avrebbe ribadito all'attaccante azzurro di voler andare via da Napoli per proseguire la sua carriera nel mondo dello spettacolo in Belgio.

Lite Mertens-Kat: le testimonianze

Secondo vari testimoni oculari, la discussione è stata molto accesa. "Hanno iniziato a urlare molto forte", ribadisce uno spettatore. "Kat Kerkhofs avrebbe detto di non voler restare a Napoli, ma vuole tornare in Belgio per continuare la sua carriera". Sono state lanciate alcune frasi come "Sei un egoista!" e "tu pensi solo a te stesso".

Secondo i bagnanti, il litigio sarebbe poi rientrato nella norme. Apparentemente la coppia è riuscita a mettere da parte le varie diffidenze per confrontarsi con toni più pacati. "Dopo la discussione sono tornati a godersi spiaggia e bel tempo", ha detto un testimone oculare.