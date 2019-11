Lavezzi, il Rosario Central prova ad ingaggiarlo: "Gli faremo un'offerta per venire da noi"

Ultime calcio - A poche ore dall'annuncio del ritiro dal calcio giocato, c'è chi potrebbe far cambiare idea ad Ezequiel Lavezzi. A provarci è il Rosario Central, squadra di cui il 'Pocho' è da sempre un gran tifoso. Il vicepresidente del club argentino, Ricardo Carloni, a 'La Oral Deportiva' è uscito allo scoperto manifestando la volontà di corteggiare l'ex Napoli e fargli rinviare la decisione di appendere gli scarpini al chiodo: "Siamo in costante contatto con l'agente di Lavezzi. Gli faremo un'offerta per farlo venire da noi. I termini economici non si avvicinano nemmeno lontanamente a quanto guadagnava in Cina, ma tra Ezequiel e il Rosario Central esiste un legame molto forte. Dobbiamo capire le sue intenzioni"