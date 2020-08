Lasagna, l'agente: "Napoli? Bisogna contattare l'Udinese, è il momento del salto di qualità. Sullo scambio con Petagna..."

Calciomercato Napoli - Massimo Briaschi, agente tra i tanti di Lasagna e Maggio, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Il Napoli ha fatto una scelta con l'acquisto di Petagna, non andrà a prendere Lasagna con uno scambio. Se poi il Napoli vuole Lasagna andrà dall'Udinese per trattare il suo acquisto. Non abbiamo mai raggiunto un accordo con il Napoli. Lasagna vuole fare uno step in più, ma tutti devono essere convinti del trasferimento. Non vedo altri giocatori come Kevin in Italia per caratteristiche e qualità. Merita il salto di qualità, ha dimostrato tanto. Vedremo cosa accadrà".