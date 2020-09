Lasagna, l'agente: "Kevin piace al Napoli da tempo, con Osimhen ci vorrebbero gli autovelox"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Massimo Briaschi, agente tra gli altri di Lasagna e Maggio.

"Lasagna al Napoli? Non è una novità che piaccia al Napoli, se ne parla da un paio di anni. La situazione è che Lasagna ha un contratto con l'Udinese e quindi l'accordo dev'essere trovato in primis con i friulani e poi si vedrà se se ci saranno sviluppi. Lasagna alternativa ad Osimhen? Nell'eventualità, perché parliamo di cose che ora non hanno riscontro, potrebbero anche giocare assieme. Poi però dobbiamo mettere gli autovelox! Osimhen è ottimo per l'attacco alla profondità. Scetticismo nell'andare a Napoli? Ripeto, che il giocatore piaccia al Napoli e non solo è realtà. Da lì ci sono accordi da fare con l'Udinese, perché il club determina il sì o il no. Colloquio tra i club per il giocatore? Non lo so".