La lista di Manna per l'attacco: quattro nomi post-Osimhen, uno con Conte sa essere letale

Calciomercato SSC Napoli - Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna sta valutando diversi profili per rinforzare l'attacco azzurro, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Il Napoli non ha fretta, ma cerca un giocatore top:

"Da Dovbyk del Girona (che ha una clausola da 40 milioni di euro) a Denkey del Cercle Bruges, passando anche per Boniface del Leverkusen. E poi Lukaku, pupillo di Conte, tornerà al Chelsea ma in lista di sbarco: i Blues oggi non sembrano più interessati a Osimhen e si dovrà procedere con una trattativa slegata, Lukaku con Conte sa essere letale"