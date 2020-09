La Lazio insiste su Callejon! Gazzetta: c'è l'offerta di un triennale, possibile fumata bianca in tempi brevi

Calciomercato Napoli - La Lazio insiste su Callejon. La trattativa, nata in sordina, sta prendendo piede e potrebbe portare ad una fumata bianca secondo la Gazzetta dello Sport:

"I contatti tra l’agente e i biancocelesti si sono intensificati nelle ultime ore. L'intesa non è ancora stata trovata, ma si sta lavorando per raggiungerla. Il giocatore chiede un biennale da 3 milioni, la Lazio gli ha proposto un triennale a circa 2,2 milioni. Callejon sta riflettendo e dovrebbe dare una risposta in tempi brevi. In alternativa allo spagnolo (svincolatosi dal Napoli), rispunta la candidatura dell’italo-argentino Franco Vazquez del Siviglia"