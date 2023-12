La frase di Kvaratskhelia che rassicura tutti i tifosi del Napoli

Ultime notizie Napoli - Sul suo rinnovo ancora De Laurentiis non ha voluto parlare ma Khvicha Kvaratskhelia ha voluto comunque rassicurare i tifosi napoletani, parlando ai microfoni di Geo Team: l’attaccante georgiano ha risposto alle voci di un suo desiderio di giocare con l'avversaria del Napoli nel girone di Champions. Kvara, scrive la Gazzetta dello Sport, non sembra comunque lasciarsi distrarre dalle voci di mercato che sul suo conto girano parecchio.

Khvicha Kvaratskhelia ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Geo Team. L'ala georgiana ha risposto anche ad una domanda di calciomercato che riguarda la sua passione verso il Real Madrid. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.

Ecco le dichiarazioni rilasciate dal calciatore Khvicha Kvaratskhelia. Si ringrazia Kakha Dgebuadze per la traduzione:

Tuo padre ha detto che sogni ancora il Real Madrid. Kvaratskhelia è un giocatore che sogna ancora di giocare nel Real Madrid?

"Prima di tutto posso dire che in questo momento sono concentrato sul Napoli al 100%. Sto facendo del mio meglio per aiutare la mia squadra. Per quanto riguarda il Real Madrid, posso affermare che è stata una passione della mia infanzia. In questo momento sono concentrato sul Napoli al 100%. Ci sono partite importanti davanti, è una stagione importante. Mi sento molto felice a Napoli. Per quanto riguarda il futuro, ci sono tanti buoni club in cui mi piacerebbe giocare, ma ora mi sento molto felice qui a Napoli".

Conosciamo Kvaratskhelia come un giocatore che festeggia emotivamente tutti i gol, ma tu non hai festeggiato il gol contro l'Atalanta. Qual è stata la ragione di ciò?

"Ci sono state molte circostanze. Inoltre, ciò che è successo ultimamente con la squadra è stata una situazione difficile per me. Per quanto riguarda quel gol contro l'Atalanta, c'è stata una situazione in cui pensavo potesse essere un fuorigioco. Ci tengo a sottolineare che ogni gol mi regala grandi emozioni, felicità".

Di cosa hai parlato con Spalletti?

"Lui ha scherzato, dicendo se volevo giocare nella Nazionale italiana. Gli ho detto che sarei stato molto felice di lavorare con lui. Ovviamente gioco per il mio paese. Lui è molto bravo. È un allenatore fantastico. Vorrei sottolineare le sue qualità umane. Sono stato felice di vederlo. Sono stato felice di vederlo e voglio augurargli ogni successo agli Europei".