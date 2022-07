La Figc dà l'ok alla "recompra" sui prestiti: "Ma stop plusvalenze"

Il Consiglio della Figc ha dato delega al presidente federale, Gabriele Gravina, per la definizione di una norma che riconosca il cosiddetto ‘diritto di recompra’ anche alle cessioni temporanee di contratto. Alla nuova disciplina si applicheranno le disposizioni ex art 103 delle Noif (approvate nel 2019 su proposta di Gravina) che sterilizzano le plusvalenze nell’utilizzo stesso della recompra.

“La recompra c’è sempre stata, non è stata re-inserita – ha dichiarato Gravina – Non è stato minato il riferimento normativo che avevo voluto per bloccare eventuali fasi delle plusvalenze. Oggi abbiamo solo sei situazioni aperte. E’ stato chiesto dalla Lega di A il diritto di recompra non solo su operazioni a titolo definitivo ma anche su quelle a titolo provvisorio come avviene in altri Paesi. Oggi scriveremo la norma per farla entrare in sintonia. Ma quel blocco previsto resta”. A riportarlo è Calcio&Finanza.