La caduta di Lozano: il valore del cartellino cala del 12%, in estate potrebbe raggiungere Ancelotti all'Everton

Lo scarso impiego ha fatto calare in picchiata il valore di mercato di Hirving Lozano, come racconta l'edizione odierna di Cronache di Napoli.

"Secondo la valutazione di Transfermarkt, El Chucky ha visto calare il valore del suo cartellino del 12,5 percento, passando da 44,4 a 38,5 milioni di dollari. Nonostante sia l'acquisto più costoso della storia del club, El Chucky non è riuscito a 'sfondare' a Napoli. Una situazione che potrebbe portare in estate Lozano a raggiungere Ancelotti, il tecnico che lo ha voluto a Napoli, all' Everton, dove potrebbe davvero rilanciarsi"