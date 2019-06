L'obiettivo del Napoli strizza l'occhio a Conte: "E' il migliore allenatore al mondo". Sfuma l'affare?

Calciomercato, Romelu Lukaku, attaccante del Manchester United, pronto ad approdare in Serie A. Il calciatore è intervenuto ai microfoni dei colleghi di Sportmediaset e ha parlato della sua scelta ormai decisa per la prossima sessione di calcio mercato. Oltre l'Inter, il calciatore belga è stato accostato anche al Napoli nei giorni scorsi da La Gazzetta dello Sport.

Mercato Serie A - Lukaku verso l'Inter

Lukaku è stata una delle prime richieste di Antonio Conte, una pesante conferma arriva dalle parole del diretto interessato a Sportmediaset: "Un bene che Conte sia andato all'Inter, per me è il miglior allenatore al mondo. Per quanto riguarda il mio futuro, ho già preso una decisione che non posso ancora comunicare pubblicamente per rispetto del Manchester United con cui ho un contratto".