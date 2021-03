L'ipotesi di Gazzetta: Osimhen-Lozano-Mertens-Insigne-Petagna, ci sarà spazio per tutti o qualcuno partirà?

Ultime notizie Napoli - De Laurentiis ha effettuato le operazioni più costose della sua gestione acquistando Lozano e Osimhen con un investimento di oltre 100 milioni, sono i capisaldi dai quali il Napoli ripartirà. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Anche valutando il taglio del monte ingaggi messo in programma dal club, questi attaccanti costano al club di ingaggio insieme circa 10 milioni. Meno del solo Koulibaly (11) e di Insigne (8,5). Anche per questo motivo restano i cardini del futuro. Detto questo, il club vanta un parco attaccanti da invidia, che varia dall’esperienza di Mertens alla classe di Insigne, dalla velocità di Politano alla potenza di Petagna. Ci sarà ancora spazio per tutti o qualcuno partirà?"